Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung, 12-Jährige vermisst, Nachtrag

Rheine (ots)

Wie am 08.06.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526) wurde in Rheine nach einer 12-jährigen Vermissten gesucht.

Das Mädchen ist wieder wohlbehalten aufgefunden worden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche nach der 12-Jährigen geholfen haben.

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