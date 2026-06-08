Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Neuenkirchen (ots)

Ein 83-jähriger Neuenkirchener ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (05.06.) schwer verletzt worden.

Eine 58-jährige Wettringerin wollte gegen 12.15 Uhr auf der Hauptstraße die Klappe ihres Verkaufswagens schließen. Dies tat sie aus dem Innern des Fahrzeugs. Zur selben Zeit fuhr der 83-Jährige mit seinem Pedelec auf der Hauptstraße in Richtung Friedenstraße. Als er auf auf Höhe des Verkaufswagens war, fuhr er gegen die sich schließende Klappe.

Der Neuenkirchener wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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