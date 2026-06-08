Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Geschäft

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben die Ladentür eines Geschäfts an der Straße Altstadt in der Fußgängerzone eingeschlagen. So gelangten die Täter in der Nacht zu Sonntag (07.06.) in den Verkaufsraum des Geschäfts. Zeugen hörten gegen 01.15 Uhr ein Klirren und beobachteten eine Person, die sich Zugang zu dem Computer- und Handygeschäft verschaffte.

Daraufhin riefen die Zeugen laut und der Unbekannte flüchtete. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Täter stahl ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Mobiltelefone, genaue Angaben zur Beute liegen nicht vor.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

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