Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Lotte, Recke, Betrug durch Schockanrufe

Hörstel, Lotte, Recke (ots)

Am Donnerstag (04.06.) und Freitag (05.06.) haben Betrüger durch sogenannte Schockanrufe von drei Seniorinnen aus Hörstel, Lotte und Recke hohe Geldbeträge erbeutet.

Die Masche war in allen drei Fällen dieselbe. Das Telefon klingelte bei den Seniorinnen und eine weinende Frauenstimme gab sich als Tochter der jeweils Angerufenen aus. Die Frau sagte, sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Damit sie nicht ins Gefängnis muss, soll die Angerufene eine Kaution bezahlen. Anschließend wurden die Gespräche von einem angeblichen Polizeibeamtem weitergeführt. Dabei wurde den Seniorinnen gesagt, dass jemand vorbeikomme, um das Geld abzuholen.

In allen drei Fällen erschien ein unbekannter Mann. Die Seniorin aus Hörstel übergab einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag, die Frau aus Lotte einen hohen vierstelligen Euro-Betrag und die Frau aus Recke einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag.

In allen drei Fällen hat es sich um russischsprachige Frauen gehandelt, die in ihrer Muttersprache betrogen wurden.

Die Polizei warnt nochmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. In den meisten Fällen rufen angeblich nahestehende Personen an, die einen Unfall hatten und angeblich nur durch eine Kaution nicht ins Gefängnis müssen. Anschließend übernehmen angebliche Polizisten das Gespräch und fordern Geld. Denken Sie daran: Polizeibeamte fragen niemals in einem Telefongespräch nach Geld oder Wertgegenständen. Sie fordern auch niemals Personen auf, Geld oder Wertgegenstände an Personen zu übergeben, die plötzlich vor ihrem Haus stehen oder an vorgegebenen Treffpunkten warten. Legen Sie in so einem Fall auf und rufen Sie die angeblich betroffene Person oder andere nahestehende Verwandte selber an. So klärt sich ein Betrug schnell auf.

Warnen Sie bitte auch in Ihrem privaten Umfeld vor dieser Betrugsmasche.

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