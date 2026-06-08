Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahrzeuge aufgebrochen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben aus zwei Autos jeweils Geldbörsen gestohlen.

An der Paulusstraße wurde ein roter Mazda auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Dies geschah zwischen Freitag (05.06.), 22.00 Uhr und Samstag (06.06.), 06.30 Uhr. Aus dem Wagen, der nahe der Saerbecker Straße geparkt war, stahlen die Täter eine Geldbörse.

Ebenso wurde aus einem Auto, das an der Robert-Koch-Straße nahe der Eschstraße abgestellt war, ein Portemonnaie gestohlen. Der Wagen, ein weißer VW-Firmenbulli, stand zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Samstag, 22.00 Uhr dort. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang.

Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

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