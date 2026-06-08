PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahrzeuge aufgebrochen

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben aus zwei Autos jeweils Geldbörsen gestohlen.

An der Paulusstraße wurde ein roter Mazda auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Dies geschah zwischen Freitag (05.06.), 22.00 Uhr und Samstag (06.06.), 06.30 Uhr. Aus dem Wagen, der nahe der Saerbecker Straße geparkt war, stahlen die Täter eine Geldbörse.

Ebenso wurde aus einem Auto, das an der Robert-Koch-Straße nahe der Eschstraße abgestellt war, ein Portemonnaie gestohlen. Der Wagen, ein weißer VW-Firmenbulli, stand zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Samstag, 22.00 Uhr dort. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang.

Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:59

    POL-ST: Emsdetten, Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

    Emsdetten (ots) - Aus einem Firmenfahrzeug, das zwischen Freitag (05.06.), 14.00 Uhr und Samstag (06.06.), 06.00 Uhr an der Straße Südring in Hollingen abgestellt war, haben unbekannte Täter mehrere Werkzeuge entwendet. Die Unbekannten hebelten die Schiebetür des Sprinters auf und stahlen daraus unter anderem einen Pressbohrer und eine Bohrmaschine. Der Werkzeugwert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:57

    POL-ST: Emsdetten, Wasserspender aufgebrochen

    Emsdetten (ots) - Auf dem Wohnmobilstellplatz an der Friedrichstraße ist ein Wasserspender aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte den Wasserspender in der Zeit zwischen Donnerstag (04.06.), 00.00 Uhr und Freitag (05.06.), 10.00 Uhr auf. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 14:09

    POL-ST: Altenberge, Ochtrup, Nötigung im Straßenverkehr

    Altenberge, Ochtrup (ots) - Ein Zeuge meldete sich am Montag (01.06.) gegen 14.20 Uhr bei der Polizei. Auf der B 54 in Höhe Altenberge, Fahrtrichtung Gronau, sei es durch einen schwarzen Audi SQ5 zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern gekommen. Der Audi mit COE-Kurzzeitkennzeichen fiel vor allem durch schnelles, dichtes Auffahren und durch das Überholen über Sperrflächen auf, so der Zeuge. Diese Fahrmanöver ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren