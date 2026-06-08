Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wasserspender aufgebrochen

Emsdetten (ots)

Auf dem Wohnmobilstellplatz an der Friedrichstraße ist ein Wasserspender aufgebrochen worden.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte den Wasserspender in der Zeit zwischen Donnerstag (04.06.), 00.00 Uhr und Freitag (05.06.), 10.00 Uhr auf. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

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