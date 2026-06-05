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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Am Dienstag (02.06.) ist gegen 13.10 Uhr eine 12-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Das Mädchen fuhr mit ihrem Rad die Straße Hellstiege in Richtung Poststraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 22 wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der zu dicht an ihr vorbeifuhr. Dabei berührte der Pkw den Lenker des Kindes. Die 12-Jährige geriet ins Straucheln und kollidierte dadurch mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto.

Das Mädchen verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Pkw fuhr weiter, ohne sich um die 12-Jährige zu kümmern und seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Beteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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