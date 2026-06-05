Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Fahrkartenautomat gesprengt

Lienen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (04.06.) gegen 04.18 Uhr einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Kattenvenne gesprengt.

Ein Zeuge sah einen Pkw mit zwei Insassen, der direkt vor dem Bahnhof parkte. Eine Person stieg aus und kurz darauf hörte der Zeuge einen lauten Knall und sah Rauch am Bahnhof aufsteigen. Danach sah er, wie der Mann wieder in das Auto stieg und das Fahrzeug wegfuhr. An dem Automaten an Gleis zwei entstand ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, auch ob die Täter Beute machten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

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