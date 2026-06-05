Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Fahrzeug gestohlen

Hopsten (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (03.06.), 18.00 Uhr und Donnerstag (04.06.), 09.30 Uhr am Wortheweg einen Doge RAM 1500 gestohlen.

Der Pick-Up war in Höhe der Hausnummer zwei abgestellt. Wie die Täter das Fahrzeug entwendet haben, ist noch unklar. Der Doge RAM 1500 hat das amtliche Kennzeichen ST-AT1124. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeuge gesehen haben oder wissen, wo sich dieses befindet. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

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