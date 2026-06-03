Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Audi Q 5 gestohlen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (02.06.) zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr einen grauen Audi Q 5 an der Straße Südring gestohlen.

Der Pkw war in der Einfahrt der Hausnummer 12 geparkt. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf noch unbekannte Art und Weise. Der Audi hat das amtliche Kennzeichen ST-AK1129. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem gestohlenen Audi machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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