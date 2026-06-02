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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Am Montag (01.06.) hat es gegen 07.45 Uhr auf der Robert-Koch-Straße einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem eine 39-jährige Ochtruperin leicht verletzt wurde.

Die Frau fuhr auf einem Pedelec stadteinwärts auf der Fahrradstraße zwischen der Robert-Koch-Straße und der Gasstraße. Ihr Sohn fuhr hinter ihr, ebenfalls auf einem Fahrrad. Auf Höhe der Marienschule kamen ihnen zwei Mädchen auf Fahrrädern entgegen. Diese fuhren nebeneinander und nahmen nach ersten Erkenntnissen den Gegenverkehr offensichtlich nicht wahr.

Die Ochtruperin versuchte noch auf, sich aufmerksam zu machen, was ihr nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ihr und einem der beiden Mädchen. Die 39-Jährige und das Mädchen sprachen kurz miteinander und das Mädchen gab an, dass ihr nichts passiert sei. Ihren Namen wollte sie jedoch der Ochtruperin, die sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte, nicht nennen. Das Mädchen entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Am Pedelec entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Mädchen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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