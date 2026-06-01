Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten/Münster, Mann in Parkanlage angegriffen und schwerstverletzt - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Am Freitag, den 15. Mai, gegen 22:50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einem 35-jährigen Mann in einer Parkanlage zwischen der Mühlenstraße und der Bachstraße in Emsdetten schwerste Kopfverletzungen zugefügt.

Eine Mordkommission, die bei der Polizei Münster aufgrund der Schwere der Tat eingerichtet wurde, sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 35-jährige Emsdettener zu Fuß in der Parkanlage unterwegs, als er mit einer Personengruppe in Streit geriet. Ein bislang unbekannter Mann aus der Gruppe schlug ihn mit einer Glasflasche, sodass der 35-Jährige zu Boden ging. Dort trat der Unbekannte den Verletzten weiter gegen den Körper.

Nachdem die Gruppe geflohen war und den Schwerverletzten zurückgelassen hatte, eilten Passanten zur Hilfe und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Dieser brachte den zunächst lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus. Mittlerweile befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr und konnte vernommen werden.

Die Polizei Münster bittet nun mögliche weitere Zeugen und Mitglieder der Gruppe, sich unter der Rufnummer 0251/275 0 zu melden.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251/494 2387.

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