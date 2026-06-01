Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Maisfeld durch Fahrzeug erheblich beschädigt

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Neuenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Pfingstmontag (26.05.), 22.00 Uhr und Dienstag (26.05.), 21.30 Uhr driftete in Landersum nach ersten Erkenntnissen ein Auto auf einem Maisfeld.

Der Eigentümer entdeckte am Dienstagabend diverse Fahrspuren in dem Maisfeld. Die dortigen Pflanzen, die eine Höhe von etwa 10 Zentimetern hatten, sind größtenteils zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen noch keine Hinweise auf den Verursacher. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

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