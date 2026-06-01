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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Motorradfahrerin schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Am Samstag (30.05.) ist gegen 15.10 Uhr eine 52-jährige Frau aus Telgte (Kreis Warendorf) mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und verletzte sich dabei schwer.

Die Frau wollte nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Anschrift Weiner 166 einem entgegenkommenden Pkw Platz machen. Dabei kam sie zu weit rechts von der Straße ab, gelangte auf den Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem Zaun.

Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand ein Schaden von geschätzt etwa 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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