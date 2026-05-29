Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Quishing-Betrug, Frau verliert vierstelligen Eurobetrag

Westerkappeln (ots)

Eine Frau aus Westerkappeln ist Opfer eines Betrugs durch Quishing geworden.

Die Frau wollte über ein Kleinanzeigenportal Ware verkaufen. Es meldete sich eine angebliche Käuferin. Sie behauptete, eine Zahlung über das Portal veranlasst zu haben. Die Westerkappelnerin erhielt einem QR-Code. Sie wurde über den Code auf eine Seite geleitet, bei der sie ihre Bankdaten eingeben musste.

Dabei handelte es sich um eine gefälschte Internetseite. Nachdem die Frau ihre Bankdaten bestätigte, buchten die Täter einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag von ihrem Konto ab. Die Frau bemerkte dies, erstattete Anzeige und ließ ihr Konto sperren.

Die Polizei erinnert noch einmal an diese Masche über Kleinanzeigen-Portale. Beim Quishing versuchen Täter durch betrügerische QR-Codes an sensible Daten, wie zum Beispiel Passwörter oder Kontodaten zu kommen.

Im Chat des Portals oder als E-Mail werden QR-Codes versendet, die auf Betrugsseiten führen. So oder so ähnlich lautet der begleitende Satz: "Die Bestellung wurde bezahlt. Scanne jetzt den digitalen Code, um die Zahlung zu bestätigen." Auf der gefälschten Webseite werden dann sensible Daten wie Bankdaten, Kreditkartennummern und/oder Logins abgefragt.

Daher ist Folgendes wichtig:

- Niemals einen QR-Code scannen, der von einem fremden Nutzer kommt. - Niemals auf Links klicken, die nach dem Scannen angezeigt werden. - Niemals Zahlungsdaten oder Login-Daten auf unbekannten Seiten eingeben. - Niemals unter Druck setzen lassen, beispielsweise durch angebliche Sperrungen, Fristen oder Sanktionen.

Schützen Sie sich vor Betrug! Klären Sie ihre Freunde und Familie über diese Masche auf!

Mehr Infos hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-quishing/

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