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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, schwerer Verkehrsunfall, 72-Jährige fährt in Bagger

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Altenberger Straße in Borghorst ist am Donnerstagmorgen (28.5.) eine 72-Jährige schwer verletzt worden.

Die Frau aus Altenberge fuhr mit einem blauen Ford auf der Altenberger Straße in Richtung Borghorst. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie in Höhe der Hausnummer 243 in einen am Straßenrand stehenden Bagger. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch ein Notarzt sowie die Feuerwehr waren im Einsatz.

Im Unfallbereich war die Altenberger Straße für die Dauer der Unfallaufnahme und der medizinischen Versorgung zeitweise voll gesperrt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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