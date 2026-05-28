Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Samstag (23.05.) fuhr 65-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Dörper Feldweg in Richtung Innenstadt. Ihm kamen in Höhe der Hausnummer 8 zwei Mofafahrer entgegen, die augenscheinlich sehr schnell fuhren. Der Radfahrer machte die Mofafahrer mit einer Handbewegung darauf aufmerksam, langsamer zu fahren.

Daraufhin fuhr einer der beiden Mofafahrer auf den 65-Jährigen zu und versuchte, ihn mit der linken Hand am Kopf zu schlagen. Der Radfahrer konnte den Schlag mit seinem Arm abwehren. Anschließend fuhren die Mofas stadtauswärts weiter.

An beiden Mofas waren keine Kennzeichen angebracht. Eins der Fahrzeuge war rot. Einer der Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Helm.

Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Wer Hinweise auf die beiden Mofafahrer geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-41115.

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