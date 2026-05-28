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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, schwarzer Schwan gestohlen, von Teich in der Nähe des Rathauses

Steinfurt (ots)

In Borghorst ist von Sonntag (24.05.), 09.00 Uhr auf Montag (25.05.), 09.00 Uhr ein schwarzer Schwan gestohlen worden.

Der Schwan war mit einem weiteren Schwan auf einem der beiden Teiche an der Straße Am Göckenteich, in der Nähe des Rathauses. Auch auf dem zweiten Teich befindet sich ein Schwanenpärchen. Die Teiche sind von einem 1,20 Meter hohen Zaun umgeben und die Tiere sind flugunfähig.

Am Montagmorgen sollten die Schwäne gefüttert werden, dabei stellte man fest, dass einer der Schwäne nicht mehr da war. Der vermisste Schwan konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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