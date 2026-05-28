Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Schulwegunfall, 8-Jähriger leicht verletzt

Lienen (ots)

Am Mittwoch (27.05.) ist es gegen 07.40 Uhr an der Friedhofstraße zu einem Schulwegunfall gekommen.

Eine 32-jährige Autofahrerin aus Lienen fuhr mit einem grauen Seat auf der Friedhofstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein 8-jähriger Junge aus Lienen, der zunächst auf dem Gehweg in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs war, plötzlich auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Der 8-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht nötig.

Bei dem Unfall entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

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