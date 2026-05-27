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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Fahrradfahrer gesucht, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Auf der Marktstraße ist es am Freitag (22.05.) gegen 13.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 11-Jähriger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Pastor-Scheinhardt-Weg und wollte von dort nach links auf die Marktstraße abbiegen. Dabei übersah der 11-Jährige einen plötzlich von rechts, aus Richtung Innenstadt, kommenden unbekannten Fahrradfahrer.

Es kam zu einer Kollision. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad des Jungen entstand ein Sachschaden. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Der flüchtige Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, hat blonde Haare und trug schwarze Kopfhörer. Der flüchtige Fahrradfahrer war mit einem grauen Fahrrad unterwegs.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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