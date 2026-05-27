Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kraftfahrtstraße B 54 nach Lkw-Brand zwischen Metelen und Sonnenschein komplett gesperrt.

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (27.05.) wurde gegen 04:18 Uhr ein Fahrzeugbrand auf der B 54 gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Lkw in Höhe der Brücke zur L 510 in Vollbrand. Die Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die B 54 ist zwischen den Anschlussstellen Metelen (B 70) und Sonnenschein komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr großräumig ab. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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