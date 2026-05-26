Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rheine, Betrugsmasche mit angeblichem Goldschmuck-Geschenk, Polizei warnt vor Trickbetrügern

Greven, Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen hat es im Kreis Steinfurt mehrere Betrugstaten gegeben, bei denen die Täter ihren Opfern angeblich ein Goldschmuck-Geschenk machen wollten. In zwei Fällen erbeuteten die Trickbetrüger wertvolle Halsketten.

In Greven gab es einen Vorfall am Montag (25.05.). Am späten Nachmittag gegen 16.20 Uhr schob eine 86-Jährige ihr Fahrrad an der Riekestraße in Richtung Kolpingstraße. Es näherte sich dann ein Auto. Der Autofahrer sowie eine Mitfahrerin auf der Rückbank sprachen die Geschädigte an, weil man ihr angeblich wertvollen Goldschmuck schenken wolle. Die 86-Jährige ließ sich daraufhin aus der heruntergedrehten Autoscheibe eine goldfarbene Glieder-Halskette anlegen. Darüber hinaus wurden ihr zwei weitere goldfarbene Schmuckstücke, ein Herren-Siegelring und ein Amulett, überreicht. Anschließend fuhr der schwarze Pkw in Richtung Kolpingstraße davon. Danach stellte die Geschädigte fest, dass ihre eigene, hochwertige Gold-Halskette gestohlen worden war. Bei den geschenkten Schmuckstücken handelt es sich um billige Imitate. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 40 bis 45 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur sowie einen Bart. Die Frau war zwischen 30 und 35, sie war schlank und hatte lange schwarze Haare.

In Rheine-Dutum an der Steinfurter Straße, Höhe Zeppelinstraße, gab es am Freitag (22.05.) gegen 13.15 Uhr einen ähnlichen Vorfall. Dort wurde mit derselben Masche eine 79-Jährige bestohlen. Die Beute war ebenfalls eine goldene Halskette. In diesem Fall befanden sich im Täterwagen - ein weißer Kleinwagen - drei Personen, zwei Männer und eine Frau. Die Frau stieg aus, um der 79-Jährigen die angeblichen Geschenke zu überreichen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie war etwa 1,60 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug ein Kopftuch sowie ein hellblaues Kleid. Alle drei Personen hatten dunkle Haare.

Am Freitagmittag um kurz nach 13.00 Uhr wurde eine 57-Jährige in Schotthock am Lingener Damm von einer Unbekannten angesprochen, die ihr unaufgefordert eine Halskette umlegte. Die Unbekannte war zuvor aus einem weißen Pkw gestiegen, in dem sich zwei weitere unbekannte Personen befanden. Als die Täterin die Halskette wieder abnahm, bemerkte die 57-Jährige, dass die Unbekannte ihre eigene, hochwertige Kette entwendet hatte. Die Geschädigte forderte ihre Kette zurück. Dem kam die Unbekannte nach. Dann flüchtete sie mit dem weißen Pkw. Alle drei Unbekannten waren den Angaben zufolge zwischen 20 und 22 Jahre alt, die Frau war blond.

Die Polizei ermittelt in den drei Fällen. Zeugenhinweise nehmen jeweils die Wachen in Greven (02571/928-4455) und Rheine (05971/938-4215) entgegen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche!

- Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern.

- Stehen Sie, zur Not auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein.

- Suchen Sie zudem offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen.

- Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe.

- Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl die Polizei über den Notruf 110 und geben Sie relevante Details (Aussehen, Fluchtrichtung) weiter, um der Polizei die Möglichkeit einer schnellen Fahndung zu eröffnen.

Weitere Tipps und Infos gibt es auf der Präventionsseite der Polizei NRW: https://praevention.polizei.nrw/meldungen/achtung-schmuck-falle-die-miese-masche-mit-der-falschen-dankbarkeit

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