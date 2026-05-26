Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Raub auf Tankstelle

Steinfurt (ots)

Am Freitag (22.05.) hat es am späten Abend einen Raub auf eine Tankstelle an der Carl-Benz-Straße in Burgsteinfurt gegeben.

Gegen 23.40 Uhr betraten unbekannte, maskierte Täter die Tankstelle. Einer der Täter zeigte auf eine Schusswaffe, die in seinem Hosenbund steckte, und forderte den Tankstellen-Angestellten dazu auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben.

Der Angestellte riss daraufhin einem der Täter, die direkt hinter ihm standen, die Maske herunter. Dieser setzte die Maske unverzüglich wieder auf und beide Täter flüchteten daraufhin ohne Beute durch den Seiteneingang, der in Richtung B54 liegt. Bei der Tat wurde niemand verletzt.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein. Diese führte nicht zum Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war zwischen 20 und 23 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und war komplett schwarz gekleidet. Der andere Täter war zwischen 15 und 17 Jahre alt, ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und schlank. Auch er hatte dunkles Haar und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt: Telefon 02551/15-4115.

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