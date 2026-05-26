Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Snack-Automat aufgebrochen

Metelen (ots)

Am Nordring haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (19.05.), gegen Mitternacht und Samstag (23.05.), 10.00 Uhr einen Snack-Automaten aufgebrochen.

Die Täter hebelten den Automaten, der sich nahe des Kreisverkehrs Ochtruper Straße/Langenhorster Damm/Nordring befindet, auf und stahlen daraus eine Geldkassette. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Eurobetrag.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Automaten-Aufbruch machen können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

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