POL-ST: Lotte, Sturz mit E-Scooter
Lotte (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (24.05.) ist gegen 16.10 Uhr eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden.
Die Frau aus Duisburg war auf dem Radweg der Atterstraße in Büren in Richtung Heuers Moor unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte sie und verletzte sich schwer.
Die 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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