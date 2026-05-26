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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Westfalenring ist am Freitagmittag (22.05.) gegen 11.35 Uhr ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Der Mann aus Steinfurt überquerte auf Höhe der Hausnummer 86 die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Greven mit einem VW Amarok auf dem Westfalenring in Richtung Horstmar. Es kam zur Kollision.

Der Pedelec-Fahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren die Kreuzungen Westfalenring/Max-Planck-Straße sowie Westfalenstraße/Meerstraße zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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