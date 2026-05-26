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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in zwei Wohnhäuser

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen (25.05.) in zwei Wohnhäuser an der Hagenstraße eingestiegen.

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses, das in Höhe der Straße Am Stadtwalde liegt, hörte gegen 02.00 Uhr verdächtige Geräusche. Als sie kurz darauf im Haus nachsah, stellte sie fest, dass Unbekannte über ein Küchenfenster in das Haus gelangt waren. Von dort entwendeten sie einen Router und einen Laptop.

Etwa 350 Meter vom ersten Tatort entfernt, hebelten Unbekannte zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr an einem weiteren Einfamilienhaus die Terrassentür auf. Da der Hund im Haus zu der Zeit anschlug, sah einer der Bewohner nach und stellte den Einbruch fest. Die Täter entwendeten eine Musikbox.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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