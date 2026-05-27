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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten-Sinningen, Auto überschlägt sich, Beifahrer wird schwerverletzt mit Rettungshubschrauber abtransportiert.

Emsdetten (ots)

Am Dienstagabend (26.05.) kam es um 23:29 Uhr auf der Landstraße 593 zwischen Elte und Sinningen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18jähriger Emsdettener befuhr mit seinem Auto in Richtung Sinningen. Nach Angaben des Mannes befand sich ein bislang unbekannter Gegenstand auf der Straße, so dass er seinen Hyundai stark abbremste und ins Schleudern geriet. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich zweimal und kam abseits der Straße auf dem Dach zum Liegen. Ein 18jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Emsdettener wurde nach notärztlicher Versorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug hat einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 7500,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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