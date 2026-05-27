Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Kiosk, Bargeld und Tabakwaren gestohlen

Hörstel (ots)

An der Bahnhofstraße, nahe Zwergenstraße, ist in der Nacht zu Dienstag (26.05.) gegen 03.00 Uhr in einen Kiosk eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die unbekannten Täter die Eingangstür auf. Sie manipulierten eine angebrachte Videokamera. Anschließend brachen sie die Kasse im Verkaufsraum auf und leerten diese. Zudem räumten sie das Tabakregal aus, lediglich einzelne Waren blieben zurück.

Es wurde Bargeld in Höhe eines hohen dreistelligen Eurobetrags gestohlen. Wie hoch der Schaden bei den Tabakwaren ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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