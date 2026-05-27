Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrer schwer verletzt, 18-Jähriger fuhr alkoholisiert

Rheine (ots)

Am Dienstagmorgen (26.05.) ist es um 04.47 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen.

Ein 32-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit einem BMW auf der Hovestraße in Richtung Mesum. Im Kreuzungsbereich Hafenbahn / Münsterlanddamm fuhr ihm ein 18-jähriger Pedelec-Fahrer in die rechte Fahrzeugseite. Der Rheinenser fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem Rad auf dem rechtsseitigen Radweg auf der Hafenbahn und wollte die Kreuzung in Richtung Hörstkamp überqueren.

Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da er vermeintlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest vor Ort durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen bei 5.100 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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