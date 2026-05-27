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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag zur Meldung vom 27.05.2026, 04:51 Uhr "Steinfurt, Kraftfahrtstraße B 54 nach Lkw-Brand zwischen Metelen und Sonnenschein komplett gesperrt"

Steinfurt (ots)

Am Mittwochmorgen (27.05.) wurde gegen 04:18 Uhr ein Fahrzeugbrand auf der B 54 gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Lkw in Höhe der Brücke zur L 510 in Vollbrand. Die Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die B 54 ist zwischen den Anschlussstellen Metelen (B 70) und Sonnenschein komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr großräumig ab. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Sperrung der Strecke wurde aktuell wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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