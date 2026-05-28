Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rennradfahrerin schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Hörstel (ots)

In Riesenbeck ist es im Kreuzungsbereich Surenburgstraße / Emsdettener Straße am Mittwoch (27.05.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 26-jährige Rennradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Eine 50-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Hyundai Kona vom Parkhotel Surenburg kommend in Richtung Emsdettener Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr zur selben Zeit die 26-jährige Emsdettenerin mit ihrem Rennrad auf der Emsdettener Straße in Richtung Emsdetten. Als die Autofahrerin in den Kreuzungsbereich einfuhr, fuhr die Rennradfahrerin ebenfalls in die Kreuzung ein und es kam zur Kollision.

Die 26-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 50-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 5.000 Euro.

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