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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Motorradfahrerin schwer verletzt, 48-Jährige fährt in Beet

Rheine (ots)

Am Mittwoch (27.05.) ist es gegen 16.05 Uhr auf der Leugermannstraße zu einem Motorradunfall gekommen.

Eine 48-jährige Rheinenserin fuhr nach ersten Erkenntnissen mit einer Honda auf der Leugermannstraße, Ecke Hovekampstraße. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte sie nach ersten Erkenntnissen das Motorrad und fuhr auf einem dort befindlichen Parkplatz in ein angrenzendes Beet. Dort touchierte sie einen Baum und stürtze. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenahaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die 48-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis zum Fahren eines Motorrads hat.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 7.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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