Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

Am Ochtruper Damm ist ein geparkter Audi A4 Avant erheblich beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der Fahrer des Audi stellte das Fahrzeug am Dienstag (26.05.) gegen 21.00 Uhr in der Einfahrt der Anschrift Ochtruper Damm 5 ab. Als er am Mittwoch (27.05.) gegen 07.10 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigungen im Heckbereich des Wagens fest. Aufgrund vorliegender Spuren könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen mit Holz oder Grünschnitt beladenen Transporter oder Anhänger gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ochtrup unter Telefon 02553/9356-4155.

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