Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Imbisswagen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Nassen Dreieck gewaltsam zwischen Dienstag (26.05.), 20.00 Uhr und Donnerstag (28.05.), 08.00 Uhr Zugang zu einem Imbisswagen verschafft.

Die Tür des Imbisswagens an der Straße "Am Hafen" wurde so beschädigt, dass die Täter diese öffnen konnten. Nach ersten Erkenntnissen haben sie aus dem Wagen aber nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

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