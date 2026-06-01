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Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Laer (ots)

Am Samstagnachmittag (30.05.) ist es auf der Straße Vowinkel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mann aus Stadtlohn (Kreis Borken) wurde dabei schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger aus Laer fuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Audi A 3 auf der Straße Vowinkel in Richtung Altenberge. In dem Wagen saßen noch drei weitere Personen, alle aus Laer. An der Kreuzung mit der L550 wollte der 19-Jährige nach ersten Erkenntnissen geradeaus über die Kreuzung in Richtung Altenberge fahren. Zur selben Zeit fuhr ein 60-jähriger Mann aus Stadtlohn mit einem Motorrad auf der L 550 von Laer kommend in Richtung Holthausen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die anschließend in einem angrenzenden Acker zum Stehen kamen.

Der Stadtlohner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audi A 3 sowie die drei weiteren Insassen blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 35.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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