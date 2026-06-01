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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 17-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (29.05.) ist es gegen 16.00 Uhr auf der Gutenbergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 58-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit einem VW Multivan auf der Gutenbergstraße aus Richtung des Kreisverkehrs Münsterstraße kommend. Von dort bog sie ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts ab, um auf den Parkplatz des dortigen Gartencenters zu fahren. Zur selben Zeit fuhr eine 17-jährige Ibbenbürenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Gutenbergstraße in Richtung Sandweg. Beim Abbiegen des Pkw fuhr die Radfahrerin in die rechte Seite des Pkw und stürzte.

Die 17-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt etwa 650 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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