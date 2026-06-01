Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schaufellader entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (29.05.), 17.00 Uhr und Samstag (30.05.), 07.50 Uhr in eine Werkstatt an der Straße Dörnebrink eingebrochen.

Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Werkstatt, die auf dem Gelände des Hauptfriedhofes liegt. Von dort entwendeten die Unbekannten einen Schaufellader. Dieser hat das amtliche Kennzeichen ST-IB35. Der Wert des Schaufelladers liegt bei geschätzt etwa 30.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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