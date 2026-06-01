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Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Motorradfahrer schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Auf der Halener Straße ist es am Samstagvormittag (30.05.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Eine 24-jährige Westerkappelnerin fuhr gegen 11.20 Uhr mit einem Hyundai Tuscon auf der Halener Straße in Richtung Westerkappeln. An der Einmündung mit der Straße Telgte bog sie nach ersten Erkenntnissen in diese nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem 57-jährigen Mann aus Lotte, der mit seinem Motorrad auf der Halener Straße aus Richtung Westerkappeln kommend fuhr.

Der 57-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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