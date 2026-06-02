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Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkaufsautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (01.06.) einen Verkaufsautomaten am Nordring, Höhe Kreisverkehr Nordring/Ochtruper Straße/Langenhorster Damm, aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 03.30 Uhr und 06.20 Uhr.

Wie genau die Täter den Automaten öffneten, ist unklar. Sie stahlen Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags, darunter Snacks und E-Zigaretten. Der Schaden am Automaten liegt im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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