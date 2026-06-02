POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Kindergarten, Fenster eingeschlagen, Tablets gestohlen
Ibbenbüren (ots)
Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (30.05.), 17.45 Uhr und Montag (01.06.), 06.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten am Brunnenweg in Dörenthe verschafft.
Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude, das in der Nähe der Münsterstraße liegt. Sie stahlen vier Tablets von Apple.
Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.
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