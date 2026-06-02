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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Kindergarten, Fenster eingeschlagen, Tablets gestohlen

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag (30.05.), 17.45 Uhr und Montag (01.06.), 06.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten am Brunnenweg in Dörenthe verschafft.

Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude, das in der Nähe der Münsterstraße liegt. Sie stahlen vier Tablets von Apple.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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