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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Haily-Sofie Winnen aus Herborn vermisst

Gießen / Siegen (ots)

Seit Dienstag, 26. Mai 2026 gg. 20.20 Uhr wird die 13-Jährige Haily-Sofie Winnen von ihrer Wohnadresse in Herborn vermisst. Haily-Sofie W. ist 168 cm groß, kräftige Figur und trägt schulterlange braune Haare. Bekleidet ist sie mit einer braunen Strickjacke, einem rosa T-Shirt, schwarzen Jeans und weißen Sneaker. Möglicherweise ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Siegen unterwegs. Wer hat Haily-Sofie Winnen gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter der Tel.: 02772/47050 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst ) Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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