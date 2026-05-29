Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Haily-Sofie Winnen aus Herborn vermisst

Gießen / Siegen (ots)

Seit Dienstag, 26. Mai 2026 gg. 20.20 Uhr wird die 13-Jährige Haily-Sofie Winnen von ihrer Wohnadresse in Herborn vermisst. Haily-Sofie W. ist 168 cm groß, kräftige Figur und trägt schulterlange braune Haare. Bekleidet ist sie mit einer braunen Strickjacke, einem rosa T-Shirt, schwarzen Jeans und weißen Sneaker. Möglicherweise ist sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Siegen unterwegs. Wer hat Haily-Sofie Winnen gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter der Tel.: 02772/47050 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst ) Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

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