Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Geschäft ein und entwenden eine Geldkassette - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Dillnhütten (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.05.2026) ist es zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Geisweider Straße in Dillnhütten gekommen, bei dem eine Geldkassette entwendet wurde.

Ersten Erkenntnissen nach gelangten der oder die unbekannten Täter zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr gewaltsam über die Gebäuderückseite ins Innere. Im Verkaufsbereich entwendeten sie eine Geldkassette. Ersten Ermittlungen nach dürfte diese mit einem hohen dreistelligen Betrag befüllt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

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