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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 48-Jähriger wohlbehalten angetroffen #polsiwi

Siegen (ots)

Der seit gestern vermisste 48-Jährige - die Polizei fahndete öffentlich https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6283232 - konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen (28.05.2026) gegen 09:30 Uhr einen Mann im Bereich des Siegener Bahnhofes festgestellt, bei dem es sich vom Aussehen her um den Vermissten hätte handeln können. Eine anschließende Kontrolle der Person bestätigte den Verdacht der Beamten.

Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein dankt an dieser Stelle für das zahlreiche Teilen und Verbreiten der Fahndung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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