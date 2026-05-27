Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht 48-jährigen Siegener und bittet die Bevölkerung um Mithilfe #polsiwi

Siegen/Niederdielfen (ots)

Derzeit sucht die Polizei mit zahlreichen Kräften einen 48-Jährigen im Raum Niederdielfen. Zuletzt gesehen wurde er heute Morgen (27.05.2026) gegen 09:50 Uhr in der Mühlchenstraße in Meiswinkel. Sein Fahrzeug ist allerdings gegen 13:30 Uhr im Adolf- Seanger- Weg in Niederdielfen festgestellt worden. Bislang suchten die eingesetzten Beamten verschiedene Örtlichkeiten und mögliche Anlaufadressen ab. Auch ein Mantrailer war im Einsatz. Dies führte allerdings noch nicht zum Auffinden des Mannes. Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, wo sich der 48-Jährige aufhalten könnte. Da der Mann nach bisherigen Erkenntnissen hilfebedürftig sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - 170 cm groß - normale Statur - hat dunkle kurze Haare - trägt einen Ohrring/Tunnel im rechten Ohr - hat dunkle Augen - und war heute Morgen mit einer Basecap, einem blau/grau karierten T-Shirt/ Hemd, einer bauen Shorts und Sneakern bekleidet.

Ein Bild des 48-Jährigen ist im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/204930

Die Polizei fragt: Wer hat die Person gesehen oder kann Angaben zu einem (möglichen) Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 110 oder 0271/ 7099- 0 entgegen.

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