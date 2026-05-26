Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Freitag (26.05.2026) ist es nachmittags zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 34-jähriger Renault-Fahrer war gegen 16:50 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer. Auf Höhe der Hausnummer 82 hielt der Autofahrer an, um nach links auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Der Motorradfahrer wollte den 34-Jährigen links überholen. In diesem Moment setzte der Renault-Fahrer seine Fahrt fort und es kam zum Zusammenstoß.

Der 66-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.800 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Da am Pfingstwochenende bei schönstem Wetter mit zahlreichen Kradfahrenden im Kreisgebiet zu rechnen war, hat die Polizei in Siegen-Wittgenstein verstärkt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 4.401 Fahrzeuge gemessenen, 260 davon waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter waren zwei Motorräder. Eine Kawasaki war bei erlaubten 50 km/h mit 96 km/h in Weidenhausen unterwegs, das andere wurde auf der HTS mit 120 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun eine Geldstrafe von 180 Euro laut Bußgeldkatalog und einen Punkt in Flensburg. Der Kawasaki-Fahrer kann sich auf einen Monat Fahrverbot, eine Geldstrafe von 400 Euro laut Bußgeldkatalog und zwei Punkte in Flensburg einstellen.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein wird aus gegebenem Anlass nicht müde erneut darauf hinzuweisen, sich an die Verkehrsregeln zu halten! Geschwindigkeitskontrollen, Überholverbote und Vorfahrts- und Vorrangregelungen sind dazu da, um beachtet zu werden. Nur, wenn sich jeder an Regeln hält, kommen alle sicher ans Ziel!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell