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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kellerabteile - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit vom 17.05.2026 bis Sonntag (24.05.2026) sind mehrere Kellerabteile in zwei Häusern in der Adolf-Sänger-Straße in Geisweid aufgebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort aus wurden unter anderem E-Bikes entwendet.

Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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