Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kellerabteile - #polsiwi
Siegen (ots)
In der Zeit vom 17.05.2026 bis Sonntag (24.05.2026) sind mehrere Kellerabteile in zwei Häusern in der Adolf-Sänger-Straße in Geisweid aufgebrochen worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort aus wurden unter anderem E-Bikes entwendet.
Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.
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