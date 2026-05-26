Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kellerabteile - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit vom 17.05.2026 bis Sonntag (24.05.2026) sind mehrere Kellerabteile in zwei Häusern in der Adolf-Sänger-Straße in Geisweid aufgebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort aus wurden unter anderem E-Bikes entwendet.

Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

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