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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Schule und Kita ein - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (22.05.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in der Rosterstraße und der Gläserstraße gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Rosterstraße. Im Inneren brachen die Täter die Tür zum Lehrerzimmer auf. Die Diebe entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Aufgrund des gewaltsamen Eindringens entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Unweit entfernt drangen Langfinger zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr in eine Kita in der Gläserstraße ein. Im Inneren öffneten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen und durchsuchten diese. Auch dort entwendeten die Einbrecher Bargeld. Diesmal jedoch einen unteren dreistelligen Betrag.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist derzeit noch unklar. Die Kripo hat in beiden Fällen die Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen unter der 0271/7099-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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