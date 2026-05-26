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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 30-Jähriger bewusstlos am Steuer - Möglicher illegaler Aufenthalt in Deutschland - Polizei nimmt Ermittlungen auf #polsiwi

Burbach-Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.05.20126) ist es zu einem Polizeieinsatz auf der B54 im Bereich Burbach-Lippe gekommen.

Ein Zeuge meldete sich gegen 07:30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass ein Renault mit laufendem Motor auf der Straße stehen würde. Auf dem Fahrersitz soll eine bewusstlose männliche Person sitzen.

Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung klopfte mehrfach gegen die Scheibe. Da der Mann jedoch nicht reagierte, schlugen die Beamtinnen die Scheibe ein, um dem augenscheinlich in hilfloser Lage befindlichen Herrn zu helfen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Außerdem besitzt er keinen gültigen Führerschein. Eine Rettungswagenbesetzung brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass sich der 30-jährige Moldavier möglicherweise unerlaubt in Deutschland aufhält. Daher wurde er nach ärztlicher Versorgung festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Rücksprache mit dem Ausländeramt konnte der Mann die Wache mit einer Anlaufbescheinigung wieder verlassen. Den Pass stellten die Beamten sicher.

Das Fahrzeug stellten die Ordnungshüter sicher. Zur Sicherung des Strafverfahrens nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung. Die zuständigen Kriminal- und Verkehrskommissariate haben die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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