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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 42-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Dienstagnachmittag (26.05.2026) ist ein Fußgänger in Erndtebrück von einem PKW erfasst worden und wurde schwer verletzt.

Gegen 17:15 Uhr stand ein 42-jähriger Fußgänger auf der Fahrbahn einer Linkskurve der Straße "Zur Zwier" und unterhielt er sich mit einem Bekannten, der auf dem Gehweg stand.

Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer die Straße "Zur Zwier". Ersten Erkenntnissen nach ist es möglich, dass der junge Mann den 42-jährigen auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät gesehen haben könnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwer verletzt wurde. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, begannen zwei vorbeikommende Fahrradfahrer mit der Reanimation des 42-Jährigen.

Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfallaufnahmeteam unterstützte die eingesetzten Beamten bei der Verkehrsunfallaufnahme.

Den Golf des 18-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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